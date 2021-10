Appalto per la manutenzione elettrica della torre di controllo e della pista dell'aeroporto, sindacati sul piede di guerra

La Fiom Cgil di Bologna, Parma e Forlì e la Uilm-Uil di Bologna, hanno richiesto e ottenuto con urgenza, grazie all'Assessorato al Lavoro e allo Sviluppo Economico della regione Emilia Romagna, un Tavolo istituzionale per sollecitare l'azienda Co.Ge.Pa. a discutere e concretizzare la condizione contrattuale dei lavoratori coinvolti nel cambio appalto. La Co.Ge.Pa telecomunicazioni impiega circa 20/25 lavoratori con mansioni di grande responsabilità in quanto gestori di tutta la rete delle centrali elettriche delle torri di controllo nonché delle piste degli aeroporti Emiliani di Bologna, Parma e Forlì, e non avendo vinto il bando di Enav diventa la società uscente ufficialmente il prossimo 1 novembre 2021.

Per i sindacati "Co.Ge.Pa, ad oggi, oltre a non aver ottemperato alla normativa di comunicazione alle organizzazioni sindacali di cambio appalto, non ha voluto avere alcun tipo di relazione sindacale che portasse alla gestione contrattuale e occupazionale dei lavoratori ad oggi coinvolti e ignari ancora oggi del proprio destino". Ed ancora: "E' stata importante, per arrivare all'incontro svoltosi venerdì scorso la sinergia tempestiva tra Organizzazioni Sindacali di categoria e l'Assessorato al Lavoro e allo Sviluppo Economico della Regione che correttamente, nel corso dell'incontro, ha sottolineato l'importanza del Patto per il Lavoro che esiste e funziona in questa regione e che va rispettato dalle imprese che lavorano in Emilia Romagna".

Sempre i sindacati: "Al tavolo istituzionale sono coinvolte anche la nuova società e la società Enav che assegna i bandi. Nei prossimi giorni si svolgeranno i singoli incontri tra le organizzazioni sindacali e tutte le società coinvolte, per garantire a tutti lavoratori la continuità occupazionale e quindi il mantenimento delle professionalità raggiunte nell'arco degli anni, il rispetto del contratto collettivo applicato dei diritti contrattuali acquisiti. A seguito degli incontro svolgeranno le assemblee sindacali per tutti i lavoratori. Deve essere chiaro sin d'ora che le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici tutte metteranno in campo tutte le azioni necessarie per il rispetto e la dignità dei lavoratori".