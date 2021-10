Archivio di Stato, decade il limite al numero di utenti ammessi in contemporanea alla sala studio

Decade il limite al numero di utenti ammessi in contemporanea alla sala studio dell'Archivio di Stato di Forlì-Cesena, la cui capienza viene ampliata. Viene comunicato che, in applicazione delle misure previste dal decreto legislativo dell' 8 ottobre, numero 139, e circolari numero 52 del 2021 del Segretariato generale e numero 58 del 2021 della Direzione generale Archivi del Ministero della cultura, fatte salve le altre e vigenti disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, decade il limite al numero di utenti ammessi in contemporanea alla sala di studio. Resta ferma l'obbligatorietà della prenotazione per permettere una migliore e più efficiente organizzazione del servizio.