Era ricercata da settembre: sorpresa in centro dopo aver fatto acquisti con soldi falsi

La Polizia di Stato ha arrestato una 27enne residente a Forlì per il reato di evasione. La donna, che si trovava agli arresti domiciliari dopo esser finita nei guai la scorsa estate per tentata estorsione, era assente da tempo dal suo appartamento, come accertato in occasione di svariati controlli effettuati dagli agenti della questura di Corso Garibaldi durante le operazioni di verifica dell’osservanza delle prescrizioni da parte degli individui sottoposti a misure alternative alla detenzione carceraria.

Era dal mese di settembre che la donna non veniva più rintracciata nella sua abitazione e per questo era attivamente ricercata allo scopo di ripristinare la misura cautelare. Nella notte tra venerdì e sabato scorsi una volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura l’ha notata in centro insieme a altri due individui che sono riusciti a allontanarsi approfittando della concitazione causata dalla cattura della ragazza.

Successivamente è emerso che poco distante un terzetto composto da una donna corrispondente alla sua descrizione e due ragazzi (verosimilmente quelli che poi sono riusciti a allontanarsi) avevano acquistato generi alimentari in un forno spendendo una banconota falsa da 20 euro. Quindi, oltre a essere arrestata per l’evasione, la donna è stata anche indagata per concorso nella spendita della banconota. L’arresto è stato convalidato sabato mattina e all’esito delle attività rituali, l’arrestata è stata ristretta presso la casa circondariale di Forlì in ragione di ordinanza di aggravamento della misura cautelare precedente.