Violenza sessuale sull'ex sotto minaccia di morte, deve scontare oltre 4 anni di carcere: preso dopo essersi lanciato da una rampa delle scale

Deve scontare quattro anni e quattro mesi di reclusione per estorsione, violenza sessuale e atti persecutori. Gli agenti della Squadra Mobile di Forlì hanno arrestato un cittadino straniero in esecuzione ad un ordine di carcerazione firmato dalla Procura di Ravenna. Da tempo residente a Forlì, inizialmente non è stato rintracciato nella propria abitazione. Da alcune testimonianze e confidenze acquisite, è emerso infatti che aveva lasciato la città e si trovava a Cervia, dove viveva con una nuova compagna, e lavorava “in nero” presso un distributore di benzina.

Non appena gli agenti sono entrati in casa, l’uomo ha capito subito il motivo della visita ed ha cercato di fuggire, lanciandosi da una rampa delle scale. Sul suo conto, infatti, era esecutiva una condanna per reati di estorsione, violenza sessuale e atti persecutori. Dalle indagini era emerso che l’uomo minacciava di morte la precedente compagna per farsi dare del denaro necessario ad acquistare lo stupefacente; ha costretto inoltre la donna a subire ripetuti atti sessuale, minacciandola di morte. Dopo il breve tentativo di fuga, l’uomo è stato bloccato: è stato trasportato in ospedale a Forlì da un’auto medica poiché aveva un forte stato di agitazione. Una volta dimesso, è stato portato in Questura a Forlì per completare le procedure di identificazione, poi in carcere per l’esecuzione della pena.