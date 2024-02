"Sua figlia è stata arrestata", va nel panico e cede tutti i gioielli al finto poliziotto. Ma il truffatore viene stanato e arrestato

Truffatore arrestato in flagrante dalla Squadra Mobile dopo aver messo in atto il raggiro del "finto poliziotto". L'episodio si è consumato giovedì. La donna ha raccontato ai poliziotti, quelli veri, che, mentre si trovava in casa, ha ricevuto una telefonata sul telefono fisso. L’interlocutore, presentatosi come appartenente alle forze dell’ordine, riferiva alla malcapitata di turno che la figlia era in stato di fermo per un furto. Seguendo una tecnica truffaldina già ampiamente nota, nel corso della conversazione il sedicente poliziotto aggiungeva che per far liberare la figlia, la madre avrebbe dovuto consegnare denaro a preziosi, quale cauzione, ad un “avvocato” che sarebbe passato a ritirarli.

In preda al panico e allo sconforto, la donna ha raccolto tutto quanto aveva in casa, tra cui la fede nuziale del defunto marito, tre anelli ed un collier d’oro, e li ha consegnati al sedicente “avvocato” che si è presentato sotto casa. Poco dopo la vittima ha chiamato la figlia ed ha compreso di essere stata “truffata”. Si è rivolta alla Polizia di Stato e agli investigatori della Squadra Mobile, specializzati nel contrasto ai reati contro il patrimonio. Grazie alla precisa descrizione dell’uomo, gli investigatori si sono subito messi alla sua ricerca, individuandolo poco distante dall’abitazione della vittima. Così è scattato il controllo che ha consentito di rinvenire tutto quanto l’oro sottratto alla vittima.

L’uomo, un giovane di circa 20 anni è stato condotto in Questura, dove nel frattempo la vittima ha sporto la denuncia. L’oro ritrovato, compresa la fede nuziale, è stato subito riconsegnato alla donna. Il giovane quindi, già gravato da precedenti di polizia specifici per il reato in questione, è stato arrestato in flagranza e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo. Rischia una condanna fino a cinque anni di reclusione. E’ il quarto arresto nelle ultime settimane operato dalla Polizia di Stato per il contrasto al fenomeno delle truffe commesse a danno di persone anziane a Forlì.