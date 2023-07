Le chitarre decorate made in Forli in America, Giappone e Cina. L'artigiano le fa su misura: "Ho lasciato il posto fisso"

Le spedisce in America, in Giappone, in Europa e anche in Cina. I suoi clienti sono musicisti appassionati disposti ad attendere anche due o tre mesi per avere una chitarra elettrica realizzata su misura, con un legno particolare e decorazioni personalizzate. Praticamente una piccola opera d'arte funzionante. Ora sta realizzando una chitarra per un cliente americano con un drago giapponese e petali di fiori incisi.

L'originale artigiano è Claudio Rustignoli, autodidatta e che ha iniziato a lavorare in questo campo un po' per caso. "Mio padre aveva un fustificio, realizzava fusti per divani, e quindi lavorava col legno - spiega Claudio - io fin da ragazzino, mentre frequentavo l'Iti meccanica, avevo la passione per lavorare con le mani. Lì c'era il legno e, abbinando la mia passione per la musica, ho iniziato a capire come costruire una chitarra. Al tempo, 20 anni fa, non c'erano tutorial. E così mi ricordo comprai un fascicolo di 15 pagine dove un artigiano spiegava come costruire una chitarra da soli. E da lì ho iniziato. Fino a tre anni fa era solo un passatempo, ora è il mio lavoro. Ho una lista di 5 o 6 clienti che attendono il loro turno. Ma se, come ho spiegato, per ogni pezzo servono vari mesi è facile capire che gli ultimi della fila devono avere un po' di pazienza..."

Oltre a realizzare chitarre su misura Claudio effettua anche riparazioni di strumenti e nel suo lavoro è molto attento e preciso.

"Il mio laboratorio è proprio dietro casa mia, al Ronco, ma non è aperto al pubblico, ricevo solo su appuntamento - continua ancora Claudio - Nel mio lavoro faccio tutto, dall'inizio alla fine. Scelgo il legno insieme al cliente, compro la tavola di legno, la lavoro, ci metto le corde. Scelgo, sempre insieme al cliente, l'intonazione e poi la decoro con intarsi particolari. Ho un contatto continuo con il cliente che, di solito, ha molto piacere di vedere come procede il lavoro. E poi la pubblico sul sito e sui social. Questa è la forma di pubblicità migliore. Dopo la pubblicazione, solitamente, ho altre persone che mi chiamano e vogliono una chitarra personalizzata. Il costo? Dai 3 mila euro fino ai 10 mila euro. Lasciare un posto fisso per costruire chitarre è stata una scelta coraggiosa, ma ora sono veramente contento. Lo rifarei subito". I lavori di Claudio Rustignoli si possono vedere sul sito rustiguitars.com o sui social.