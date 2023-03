Si asfalta la nuova rotonda tra viale Spazzoli e via Campo di Marte: previste due notti di lavori

Si asfalta la nuova rotonda tra Viale Spazzoli e Via Campo di Marte. I lavori inizieranno giovedì alle 21 e proseguiranno fino alle 6 di venerdì, per poi riprendere alle 21 del giorno stesso e concludersi sabato alle 7. Nell'occasione si realizzerà la pavimentazione in conglomerato bituminoso (asfalto di usura). Per effettuare tale lavorazione in notturna, sarà necessaria la chiusura dell’intersezione che porterà a probabili disagi alla circolazione. "È garantita la segnaletica provvisoria di cantiere per preavvisare e segnalare i percorsi alternativi nelle ore notturne - informa il Comune -. Si chiede la massima collaborazione dei cittadini per eventuali disagi e per la possibile scelta di brevi percorsi alternativi durante il corso dei lavori".