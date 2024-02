Dà fuoco ad una porta e fugge: paura al padiglione Valsalva dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni"

Attacco incendiario al padiglione Valsalva dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. L'episodio risale a sabato scorso e fortunatamente non ha causato feriti. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I fatti si sono consumati nel pomeriggio. Massimo riserbo dagli investigatori su quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, è stata data alle fiamme la porta d'ingresso del reparto di Psichiatria da un soggetto che si è allontanato rapidamente. Lo sviluppo delle fiamme ha generato un momento di tensione, ma fortunatamente il rogo è stato tempestivamente estinto. Non si è resa necessaria l'evacuazione e non vi sono stati danni significativi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, limitandosi ad un controllo di quanto accaduto poichè le fiamme erano già state estinte. Nel frattempo prosegue il lavoro degli inquirenti. L'accesso al padiglione è videosorvegliato. Un elemento in più in aiuto ai detective dell'Arma.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp