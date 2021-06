I Verdi: "Autorizzato dal Comune un nuovo maxi centro commerciale equivalente a 12 supermercati"

Sono state autorizzate tutte in contemporanea ben quattro nuove strutture commerciali per medie strutture di vendita nella vasta area commerciale da tempo prevista del "Polo di Pieveacquedotto", tra via Gordini e via Pellegrino Artusi, in totale 4 edifici in cui potranno trovare spazio 12 grandi magazzini e supermercati, tra le vie Pellegrino Artusi e via Gordini, strutture analoghe – per intenderci – a quelle del “Globo”, di recente realizzata proprio di fronte al casello autostradale. E' segnalare la pubblicazione delle autorizzazioni è Alessandro Ronchi, esponente politico di Europa Verde Forlì-Cesena

Spiega Ronchi: “Non sono passati nemmeno quindici giorni da quando abbiamo espresso la nostra contrarietà all’ennesimo nuovo Conad del Ronco, l’ultimo in ordine di arrivo dei 97 nuovi supermercati a Forlì ed una delle 26 strutture medio grandi da 2.500 metri quadri, in un piano che prevede complessivamente oltre 191.000 mq di superficie di vendita, approvati praticamente con l'unanime consenso ad eccezione della nostra dichiarata e motivata opposizione. Purtroppo oggi dobbiamo informare i cittadini di una nuova alluvione di superfici commerciali. Ancora una volta il POC commerciale, fortemente voluto e approvato dall'amministrazione precedente esplica i suoi effetti negativi sul territorio e le attività commerciali esistenti”.

In particolare, sono state messe le autorizzazioni urbanistiche per 4 medio grandi-strutture, quattro edifici commerciali composti ciascuno da 2 a 4 negozi di ampiezza pari a un supermercato. In totale nella sola giornata del 28 aprile 2021 sono state rilasciate tutte le 12 le autorizzazioni delle nuove aree commerciali previste tra lo stesso 'Globo' e il centro commerciale 'Punta di Ferro', dove è già presente la viabilità stradale.

Sempre Ronchi: “Ancora una volta su questo vero e proprio Centro Commerciale la Provincia con il proprio decreto n.78 del 3/7/2017 aveva espresso pagine intere di riserve evidenziando come tutta l'operazione contrastasse con la legge, con il PTCP e anche con le stesse norme comunali: ancora una volta parole al vento, messe in evidenza dalle puntuali osservazioni e dichiarazioni pubbliche e dal voto contrario del rappresentante dei Verdi in Consiglio. Tutto ciò conferma che la nuova legge regionale urbanistica è un imbroglio che a parole afferma l'obiettivo di zero consumo di suolo mentre decine e decine di preziosi ettari di terreno agricolo vengono ricoperti per sempre di cemento e asfalto”.

Ed ancora: “Questa operazione dimostra ancora una volta che il supermercato di via Bertini era solo la punta dell’iceberg del piano del commercio, che sta devastando il nostro territorio e mettendo sempre più in crisi le attività esistenti: anche in questo caso si tratta di un vero e proprio centro commerciale costituito da molti supermercati diversi contro il circostanziato parere espresso dalla Provincia. Non ci sono scuse: si devono bloccare interventi come questo perché distruggono il commercio e consumano suolo senza alcuna limitazione, azzerando territorio verde che una volta coperto da cemento sarà perso per sempre. Per questo torniamo a proporre a tutte le associazioni, forze politiche e cittadini, di condividere l’appello al Comune ed alla Regione affinché impongano una moratoria sui nuovi centri commerciali per salvare commercio, città storiche e territorio”.