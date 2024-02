Autotrasportatore morto sul lavoro, il cordoglio dei sindacati: "Venga fatta chiarezza"

In una nota congiunta i sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil del territorio di Forlì-Cesena esprimono cordoglio per l'autotrasportatore morto in un tragico incidente in uno stabilimento di Amadori in provincia di Teramo, il camionista era di Forlimpopoli. "Fai, Flai e Uila della provincia di Forlì-Cesena, nell’apprendere, la triste notizia dell’incidente occorso nello stabilimento Avicoop di Mosciano Sant'Angelo (Teramo), costato la vita ad un collaboratore, esprimono il loro cordoglio ai lavoratori e alle lavoratrici del sito. Restiamo in attesa che venga fatta chiarezza su quanto accaduto, esprimiamo sentite condoglianze alla famiglia e testimoniamo la vicinanza ai lavoratori tutti, dipendenti e collaboratori”.

"Da tempo le nostre organizzazioni sindacali hanno acceso i riflettori anche a livello nazionale sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, confidiamo che questa sensibilità diventi patrimonio comune di tutte le aziende e che anche le forze politiche mettano, questo tema, al centro del dibattitto".