Proseguono i controlli della Polizia Locale di Forlì con gli autovelox e il dispositivo trucam contro gli eccessi di velocità. Lunedì 3 ottobre gli agenti saranno in via Del Partigiano, mercoledì in via XIII Novembre, giovedì Tangenziale e venerdì 7 ottobre in via Del Bosco, via Trentola e viale dell'Appennino.