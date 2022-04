Autovelox, tante sanzioni nell'ultima settimana: ecco i controlli nel periodo pre-pasquale

Proseguono i controlli di rilevamento delle velocità da parte della Polizia Locale di Forlì. Nell'ultima settimana le attività svolte con gli apparati elettronici hanno consentito di rilevare 28 infrazioni per "velocità pericolose". I controlli proseguiranno anche nella settimana di avvicinamento alle festività pasquali. L'11 aprile il personale in divisa sarà in viale Roma, l'indomani nelle vie Decio Raggi, Del Bosco e Campo degli Svizzeri. Controlli anche il 14 aprile in via Del Partigiano, via Monda e via Tomba, mentre il 15 aprile in via Ravegnana e il 16 in via Trentola e Veclezio.