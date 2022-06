Autovelox, la mappa dei controlli della Polizia Locale: pattuglie anche sulla Lughese e Ravegnana

Continuano i controlli della Polizia Locale lungo le strade comunali di Forlì. La scorsa settimana sono state elevate 25 sanzioni per il superamento dei limiti di velocità. E l'attività con autovelox e TruCam proseguirà anche nella settimana dal 27 giugno al 3 luglio. Questa la mappa dei controlli programmata dal Corpo: lunedì 27 giugno via Ravegnana, martedì 28 via Del Partigiano, mercoledì 29 via Trentola, via 13 Novembre e via Lughese, 2 luglio via Firenze e viale Dell'Appennino e 3 luglio via Del Partigiano.