Paura per un 78enne: aggredito e rapinato del prezioso orologio da due donne

Aggredito e rapinato del prezioso orologio che portava al polso. Vittima dell'episodio un cesenate di 78 anni, che ha riportato lesioni guaribili in quindici giorni. Sull'episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Meldola: secondo quanto ricostruito, il malcapitato si trovava nei pressi del parcheggio dell'Irst Irccs in attesa di una familiare che era andata a prendere la carrozzina con la quale sarebbe stato accompagnato all'interno dell'istituto per effettuare delle terapie.

Nel mentre è stato avvicinato da due donne, che l'hanno avvicinato, aggredito e rapinato dell'orologio. Quindi si sono allontanata rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Subito è stato chiesto l'intervento del 112. Sul posto, insieme ai Carabinieri, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito all'ospedale per le cure del caso. Se la caverà con 15 giorni di prognosi. Nel frattempo proseguono le indagini, anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Secondo quanto testimoniato dalla vittima, le donne avevano un accento straniero.