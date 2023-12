Azione Cattolica, il Movimento Studenti: elette le nuove segretarie diocesane

Il settimo Congresso diocesano Msac (Movimento Studenti di Azione Cattolica) di Forlì-Bertinoro ha eletto Valeria Frasca e Annamaria Scapicchio come nuove segretarie del movimento. Rispettivamente delle parrocchie di San Paolo e della Pianta, le due studentesse neo segretarie del movimento hanno ricevuto l’eredità da Alice Foschi e Francesca Ghetti e saranno in carica per i prossimi tre anni. Sabato scorso è stata data lettura, discussione e votazione del documento congressuale dal titolo “Un Noi più Grande. Studenti capaci di prospettiva!". Durante il congresso, oltre alla relazione dei segretari uscenti vi è stato l’intervento dei segretari regionali, del presidente dioecsano Edoardo Russo e dell’assistente ecclesiale don Nino Nicotra.