Santa Sofia, postazione fissa per un food truck vicino al Parco Fluviale: aperto il bando

Il Comune di Santa Sofia comunica che è indetta la procedura di assegnazione (concessione temporanea) del posteggio isolato sperimentale al “Parco Fluviale” per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica con somministrazione non assistita mediante food truck per il biennio 2024-2025. Potranno presentare domanda gli operatori economici in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A o B (settore alimentare) o imprenditori agricoli.

Allo stesso modo, gli interessati dovranno essere in possesso di un veicolo speciale munito di tutte le autorizzazioni necessarie per il tipo di attività e conforme alla normativa vigente nonchè garantire che tutte le strutture, gli impianti utilizzate per lo svolgimento dell'attività siano rispondenti alle norme di buona tecnica, alle leggi vigenti in materia di sicurezza ed igiene nonchè idonee all'esercizio dell'attività.

Come da bando, l’attività dovrà essere obbligatoriamente aperta dal primo giugno al 30 settembre secondo le seguenti modalità: dalle 11 alle 23 dal giovedì alla domenica nel periodo tra il 15 giugno e il 31 agosto e con orario modulabile nel periodo aprile -1 giugno o comunque dalla data di rilascio della concessione del posteggio, se successiva, e nel periodo dal primo al 15 giugno e dall'1 al 30 settembre. Le domande dovranno pervenire tramite Pec all'indirizzo comune.santa-sofia@cert.provincia.fc.it entro le 12 di martedì 26 marzo. Il bando completo è disponibile su sito www.comune.santa-sofia.fc.it