Il borgo sul colle resta senza edicola: "Bertinoro senza servizi, bella per i turisti ma scomoda per i residenti"

Da oggi non è più possibile comprare un giornale a Bertinoro centro perché l'ultima edicola del borgo ha abbassato le serrande definitivamente. "Restiamo ancora aperti per qualche giorno - spiega Piero Fantinelli che per sette anni ha aiutato la figlia Giulia nella gestione di Edicolidea, in via Roma - per terminare la vendita del materiale di cartoleria rimasto, ma già da oggi il servizio di giornali non c'è più". Edicolidea era un bel negozio in cui si vendevano giornali, libri scolastici, di lettura, oggettistica, articoli di cartoleria, regali, che però, per motivi personali, la famiglia Fantinelli non riusciva più a gestire. "Abbiamo avviato l'attività sette anni fa perché avevamo già il negozio arredato e visto che mia figlia studiava all'università aveva più tempo libero - spiega Piero - Io, invece, facevo e faccio tuttora l'artigiano e ogni tanto le davo una mano. Solo che tre anni fa mia figlia è stata assunta a tempo indeterminato a scuola e così abbiamo iniziato a fare i salti mortali per continuare a fornire un servizio agli abitanti di Bertinoro. Ma ora non possiamo più, non ce la facciamo".

Ma la domanda che sorge spontanea in un momento in cui tutte le edicole sono in difficoltà è se con un'attività come quella di Edicolidea si riesce a sopravvivere oppure no? "Noi ce la facevamo bene perché non dovevamo pagare l'affitto - spiega ancora Piero - ma per chi deve iniziare da zero e pagare anche un affitto, sicuramente non è facile. Nella zona che serviamo noi, il borgo, gli abitanti sono sì e no 900 e non tutti comprano in paese. Anzi, il problema che abbiamo noi è generalizzato. E' di tutti i negozi di Bertinoro. Pensi che ci sono 22 ristoranti ma mancano un forno e una macelleria. E da oggi, per l'appunto, non ci saranno più nemmeno i giornali e i libri di scuola. Il problema è che Bertinoro è bella per i turisti ma per chi ci abita è piuttosto scomoda. Non ci sono parcheggi e ci sono sempre meno abitanti. In più l'amministrazione non fa molto per aiutare i negozianti. Magari potrebbe tagliare l'Imu, inventarsi un parcheggio solo per chi abita qui, tagliare le tasse che gestisce il Comune. Basterebbe un po' di buona volontà e mettersi a tavolino per capire cosa fare per chi ha un'attività o per chi vorrebbe aprirla. Secondo me dovrebbe andare un po' più incontro a chi investe. Ora dovrà affidare il servizio dei giornali a qualche bar ma non ho trovato molto interesse tra i gestori. Vedremo... Io spero che qualcuno prenda la gestione della mia edicola/negozio e porti avanti il servizio, magari proprio grazie all'aiuto dell'amministrazione".