"Drink and cycle", l'iniziativa: da Milano a Forlì in bici per raccogliere fondi per l'emergenza alluvione

Da Milano a Forlì in bici per raccogliere fondi per l'emergenza alluvione. Si chiama "Drink & Cycle Forlì" l'iniziativa di Fabio Marrale, che partirà il 15 giugno da Milano con traguardo al "Birrino" di via Ravegnana 364. Sulla sua strada Marrale farà sosta presso una decina di locali aderenti all'iniziativa, che hanno esposto delle cassette per le donazioni. La cifra raccolta lungo il suo percorso sarà poi destinata al comune di Forlì. “Ciò che mi ha spinto a questa iniziativa è innanzitutto il bisogno interiore di fare qualcosa di concreto per la Romagna alluvionata - spiega Marrale -. Devo poi ringraziare Alessio Zanoni del Birrino che mi ha aiutato a elaborare questa iniziativa così come è strutturata oggi. Non vedo l'ora di partire". Marrale è l'ideatore di "Pinte e pedali", progetto che si occupa di cicloturismo finalizzato a tour di birrifici e zone famose per la produzione di birre. Il Birrino si trova a Forlì in via Ravegnana 364 ed espone una delle cassette per le donazioni di Drink & Cycle Forlì. Gli altri locali aderenti a questa iniziativa sono: Carrobiolo (Monza), BeerShow, The Wall Isola, Tap, Citra, Scott Duff, 10 GradiNord, Darsena Craft (Milano), Birrificio Gambolò (Pavia).