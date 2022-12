Un anno di attività, tempo di bilanci per il Comitato di Quartiere 5: tra eventi, solidarietà e cura del territorio

Il 2022 si avvicina alla conclusione e per il Comitato di Quartiere e il Comitato Territoriale 5 è tempo di bilanci. "Utilizzando i finanziamenti dei progetti presentati al Comunem in collaborazione con l'Asd Carpinello è stato stilato un calendario di iniziative che hanno coinvolto tutte le frazioni di riferimento, cercando di dare ad ogni iniziativa un obbiettivo e coinvolgere i cittadini per fascie di età", viene illustrato. La prima iniziativa si è svolta il 12 giugno, una passeggiata per dare visibilità ad una grande Quercia a Villa Rotta, valorizzare l'importanza degli alberi e creare sensibilità sui comportamenti da tenere per la difesa dell'ambiente.

Il 25 giugno è stata organizzata la Festa del Quartiere a Carpinello, per valorizzare l'area destinata a parco di via Giselda, con iniziative per i bambini e una cena in famiglia con il supporto di Ristorante Arquebuse e la Pizzeria Margherita. "Da fine giugno ai primi di luglio abbiamo sostenuto iniziative estive per ragazzi organizzate dall'Asd Carpinello e dalla parrocchia di Carpinello - proseguono dal Comitato di Quartiere -. Da ottobre a dicembre in collaborazione con la Cooperativa sociale Elcas abbiamo promosso due corsi, uno di "primo soccorso" e il secondo per l'utilizzo del defibrillatore. Abbiamo infatti collocato due defibrillatori, uno al Bar Caserma e l'altro nell'area della parrocchia e campo sportivo di Carpinello".

E' stata inoltre organizzata una rassegna dialettale presentata dalla Compagnia La Zercia, partita il 18 settembre da San Leonardo e terminata sabato 3 dicembre nel salone Parrocchiale di Carpinello, e che ha interessato 8 frazioni del territorio numero 5. "Il bilancio complessivo delle otto serate è di oltre 700 spettatori, che si sono divertii e che hanno apprezzato le diverse rappresentazioni". Nel periodo natalizio, in collaborazione con il Comitato dei genitori e la partecipazione degli alunni della scuola primaria e asilo di Carpinello, si è provveduto all'allestimento e all'accensione delle luci dell'albero di Natale.

Con un progetto per Carpinello gestito dal Comitato di Quartiere a cui hanno aderito partecipando al costo la ditta Orto Mio, ditta Albisole, Ristorante Arcquebuse e Pizzeria Margherita il 12 dicembre sono stati piantati 13 aceri campestri in via Giselda, nel parcheggio della scuola, inoltre sono state rifatte le vaschette situate d'innanzi i cancelli della scuola. Nella settimana dal 19 al 24 dicembre saranno distribuiti 94 panettoni a tutti gli anziani over 85. "A queste iniziative vanno aggiunte le attività svolte durante l'anno fatte di segnalazioni per interventi sulle strade del quartiere, malfunzionamento dell'illuminazione pubblica, cartelli stradali rovesciati, pulizie fossi, taglio erba edinterventi per migliorare la sicurezza stradale", conclude il Comitato.