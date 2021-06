Bivaccano con birre a pochi passi dal centro: in due finiscono denunciati

Bivaccavano con birre nel passaggio pedonale tra Corso della Repubblica e Piazza Lega. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì ha identificato venerdì pomeriggio quattro soggetti di nazionalità straniera. Due tunisini, un 33enne ed un 42enne, sono risultati non in regola col permesso di soggiorno. In particolare il 33enne aveva già sulle spalle un provvedimento del questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro sette giorni, mentre il connazionale è risultato clandestino. Entrambi sono stati denunciati a piede libero, il primo per non aver ottemperato il testo unico dell'immigrazione, il secondo invece per il reato di clandestinità. Entrambi sono stati colpiti da un decreto di espulsione, con ordine di allontanarsi dal territorio nazionale entro sette giorni.