Black out, in 6 mila senza corrente elettrica da 2 giorni . Enel: “Danni alla rete, task force al lavoro”

Interi quartieri della città di Forlì sono privi di corrente elettrica da due giorni: quasi 48 ore di black out totale. Niente luce, nessuna possibilità di ricaricare i dispositivi e in molti casi niente acqua calda. Una situazione che interessa le zone colpite dai forti allagamenti ma non solo, anche i quartieri limitrofi, risparmiati dalle inondazioni, si trovano “al buio” da martedì.

Al momento le utenze che a Forlì risultano prive di corrente elettrica sono circa 6 mila, su un totale di 10 mila nell’intera Provìncia di Forlì-Cesena e di 27 mila in Regione. Particolarmente critica la situazione anche a Castrocaro, con 1000 contatori in black out. L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città e sui Comuni dell’entroterra ha infatti provocato danni importanti alle linee elettriche e agli impianti di distribuzione.

Difficile per ora fare previsioni sul ritorno della corrente, in una situazione che evolve di ora in ora. “Le squadre dell’azienda elettrica stanno intervenendo sul campo - fanno sapere da E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche di media e bassa tensione - in molti casi in condizioni impervie e di difficile viabilità, per riparare i danni alla rete elettrica, facendo ricorso a 4 elicotteri per ispezionare le linee interessate dagli eventi e consentire al personale di poter eseguire manovre in aree non raggiungibili.

A livello regionale sono stati mobilitati 170 gruppi elettrogeni e 4 power station, stazioni di alimentazione temporanea di elevata potenza, per poter fornire alimentazione di emergenza non appena le condizioni meteorologiche consentiranno il deflusso delle acque, ma le operazioni di ripristino sono rallentate dai problemi alla viabilità. Il Centro di Controllo di Bologna effettua il monitoraggio della situazione h24 per rialimentare il maggior numero di utenze, con interventi realizzati in costante coordinamento con le istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile. “Il lavoro dei tecnici - assicura E-Distribuzione - proseguirà fino al completo ripristino del servizio”.

Informazioni in tempo reale sui guasti e sullo stato di alimentazione della rete elettrica al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.html.

Per segnalare un guasto: numero verde 803 500 indicando il codice PodOD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. O utilizzare il chatbot Eddie presente nel sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione.