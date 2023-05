Bloccati 4 "sciacalli" che provavano a raggiungere le zone alluvionate, in funzione i servizi speciali contro i furti

Polizia e Carabinieri vegliano sulle case abbandonate dai residenti a causa dell'alluvione, con servizi discreti, in borghese, poco visibili ma più efficaci. E' la rassicurazione che arriva dal questore di Forlì-Cesena Lucio Aprile. Grazie anche a rinforzi giunti da fuori territorio sia alla Polizia di Stato che all'Arma dei Carabinieri, sono a disposizione 15 pattuglie in borghese in più su tutto il territorio provinciale, per ogni turno di lavoro, oltre alla normali volanti e gazzelle con i colori delle forze dell'ordine. In totale, quindi, ogni giorno per i servizi anti-sciacalaggio sono in campo 120 unità tra polizia e carabinieri.

Servizi che si sono rivelati efficaci. Queste pattuglie vengono infatti dislocate nelle poche vie di accesso percorribili anche per controlli preventivi. Nella giornata di ieri, giovedì, questo sistema di prevenzione ha permesso di bloccare alle porte di Forlì un'auto con 4 persone a bordo, tutti già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e furti, provenienti dall'Emilia e con motivazioni poco credibili per giungere in città. I 4 soggetti sono stati quindi bloccati e rimandati indietro: per loro è scattato anche un foglio di via, per cui se si ritroveranno sul territorio potranno essere denunciati.

“I controlli vengono rafforzati di notte, secondo un piano congiunto tra Polizia e Carabinieri, per evitare sovrapposizioni – spiega il questore Lucio Aprile -. Ma ci sono anche di giorno, in particolare per prevenire un fenomeno, purtroppo conosciuto perché si è già verificato in passato in altre zone, dove finti volontari si presentano con la pala in mano sostenendo di voler dare aiuto, ma poi ne approfittano per rubare all'interno dei locali colpiti dall'emergenza. Invitiamo tutti i cittadini che abbiano sospetti di questo genere a chiamare il 112: in questi casi interveniamo e controlliamo”.