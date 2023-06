Bombolone di gpl franato pericolosamente insieme al terreno: messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco

Sabato una squadra SAF - Speleo Alpino Fluviale del Comando Vigili del Fuoco di Forlì, è intervenuta insieme al nucleo Nbcr (specializzato in sostanze chimiche e pericolose) e ai Vigili del Fuoco Volontari di Modigliana, a Tredozio per la messa in sicurezza di un bombolone di GPL coinvolto da una frana. Le squadre hanno prima evitato ulteriori movimenti del bombolone assicurandolo con corde per poi procedere alla sua messa in sicurezza.