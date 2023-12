Borsa di studio in memoria del professor Franco Persiani: premiati gli studenti di Ingegneria Aerospaziale

Si terrà il 14 dicembre 2023 alle ore 17 la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio di Laurea in memoria del prof. Franco Persiani, scomparso il 30 ottobre 2015.

Appuntamento alla Torre Numai (in via G. Pedriali 17, a Forlì), dove seguirà aperitivo e la possibilità di visitare la Torre, unica rimasta fra le tante erette per la difesa delle antiche e nobili case di Forlì.

Il Premio Franco Persiani – organizzato dal Centro Studi Franco Persiani, Ser.In.Ar, l’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica e dall’Associazione Arma Aeronautica – sarà assegnato da un’apposita commissione giudicatrice (composta dai professori Luca Piancastelli, Erasmo Carrera, Leonardo Lecce, Caterina Grillo e Francesco Marulo), seguendo i criteri di innovazione, il rigore scientifico e la metodologia applicata, la qualità e la chiarezza dell’elaborato e il voto di laurea. Si tratta, infatti, di un premio dall’importo di tremila euro, destinato a laureati in Ingegneria Aerospaziale o Aerospace Engineering in qualsiasi Università italiana che hanno discusso la propria tesi di laurea magistrale sul tema “Innovazione per il settore aeronautico” nel periodo dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023. Oltre al premio di laurea, verrà inoltre assegnato un premio onorario per importanti meriti scientifici e culturali all'astronomo forlivese Giancarlo Cortini.

Il premio è dedicato al professor Franco Persiani (1949-2015), che a partire dagli anni ’90 fu uno dei principali ideatori, creatori e promotori dell’insediamento universitario forlivese dell’Università di Bologna. Partendo dalle iniziali “scuole speciali” riuscì a istituire il primo Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale. Dal 2002 al 2008 fu anche fondatore e primo preside, per due mandati, della Seconda Facoltà di Ingegneria dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, membro del Senato accademico e della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Ingegneria Italiane. Nello stesso periodo ha ideato e promosso il recupero delle storiche Gallerie Caproni di Predappio, convertendole nel laboratorio CICLoPE (Centre for International Cooperation in Long Pipe Experiments) dedicato allo studio della fluidodinamica e termodinamica. Si ricorda poi che dal 2009 al 2013 fu presidente nazionale dell’Associazione Italiana Aeronautica Astronautica di cui già nel 1988 aveva riorganizzato, e in seguito presieduto, la sezione emiliano-romagnola.