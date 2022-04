Boscaiolo si ferisce in un'area impervia: soccorso con l'elicottero munito di verricello

Si è reso necessario l'intervento dell'elicottero decollato da Pavullo, specializzato in missioni di soccorso su aree impervie, per soccorrere un boscaiolo rimasto ferito in modo lieve mentre stava tagliando della legna nella zona di Castagnolo, nel comune di Civitella. L'allarme è giunto intorno alle 12. Sul posto ha operato il personale del Soccorso Alpino ed i Vigili del Fuoco, che hanno richiesto l'intervento dell'elicottero equipaggiato di verricello poichè l'episodio si è verificato in un'area particolarmente difficile da raggiungere. Fortunatamente le condizioni del ferito non destavano preoccupazioni. Secondo quanto ricostruito, infatti, l'uomo è stato colpito ad una gamba da un tronco di un albero, senza riportare fratture. Una volta caricato a bordo dell'elimedica, è stato trasportato per accertamenti all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.