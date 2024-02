Pubblicità sulle facciate degli edifici e sui tetti, al vaglio un nuovo regolamento che lo consente

Il Comune di Forlì si accinge a modificare il regolamento degli impianti pubblicitari, quello che sovrintende alle caratteristiche tecniche per la pubblicità stradale. Il regolamento era stato revisionato già nel 2021, ma a distanza di pochi anni l'amministrazione comunale intende rimettere mano al regolamento alla luce di “molte sollecitazioni degli operatori e del confronto con le associazioni di categoria”, come spiega l'assessora alle Attività economiche Paola Casara.

La bozza di questo regolamento (che non riguarda le insegne di esercizio, che sono normate da un altro regolamento comunale) prevede l'introduzione di alcune novità tipiche della pubblicità delle aree metropolitane, come le pubblicità sui tetti, sulle facciate degli edifici e sulle coperture dei cantieri. La revisione del regolamento prevede che si potranno quindi installare pubblicità su fabbricati di proprietà privata, ma adibiti esclusivamente ad utilizzo commerciale, artigianale e industriale, fuori dal centro storico.

Si potrà installare una pubblicità per facciata, fino a 20 mq se parallela alla strada, oppure di 8 mq se perpendicolare al senso di marcia. Viene concessa anche l'illuminazione purché non abbagliante e non intermittente. Viene vietato il pannello a messaggio variabile. Simile novità riguarda il possibile via libera a pubblicità sui tetti e sulle coperture, per esempio dei cantieri edili, sempre fuori dal centro storico, in questo caso di dimensioni massime più contenute di 6-8 mq.

Nelle aree a prevalenza residenziale e agricola le dimensione dei cartelli vengono ridotte a 6 mq per tetti e coperture e a 8 mq per quelle sulle facciate, sempre secondo la bozza stilata dagli uffici comunali. La bozza di regolamento è stata discussa giovedì pomeriggio dalla seconda commissione consigliare del Consiglio comunale.Il documento tecnico dovrà quindi essere votata nella prossima seduta del Consiglio comunale.