"Brothers & Sisters", alla Fabbrica delle Candele laboratori per interpretare la musica hip hop

Aperte le iscrizioni a "Brothers & Sisters"m un laboratorio di scrittura e interpretazione del linguaggio hip-hop, ideato in occasione del 50° anniversario della creazione del movimento. Il corso inizierà il 30 novembre e proseguirà fino a metà febbraio 2024. Il laboratorio, tenuto da Fabrizio Sirotti, affermato musicista e compositore forlivese di fama internazionale, è indirizzato ai ragazzi tra i 15 e i 25 anni e si prefigge la trasmissione ai partecipanti del linguaggio base della cultura hip-hop, in particolare degli assi musicali, testuali e interpretativi. I ragazzi partecipanti, coordinati dal docente, realizzeranno uno o più brani musicali.

L’apprendimento sarà suddiviso in scrittura del testo, scrittura della parte musicale, esecuzione e registrazione, il tutto lasciando ampio spazio alla didattica laboratoriale, alla didattica cooperativa (cooperative learning) e a numerose tecniche di problem solving applicate alla composizione musicale.

Il testo che verrà scritto sarà dedicato a una tematica scelta dai partecipanti stessi, utilizzando sia le tecniche classiche di versificazione e metrica della lingua italiana sia le più recenti innovazioni stilistiche e linguistiche offerte dai generi musicali piu’ in voga oggi (pop, rap, trap e rock).

Verrà affrontato inoltre un lavoro di ricerca storica sul periodo inerente la nascita del movimento hip-hop negli Stati Uniti e in particolare sulle figure di DJ Kool-Herc, Grandmaster Flash e Afrika Bambaataa. Verranno prese in esame anche le influenze musicali e culturali provenienti dalla musica funk di James Brown. Durante il corso verrà utilizzata principalmente la didattica laboratoriale di tipo attivo, utilizzando uno dei più recenti software musicali di Daw (Digital Audio Workstation), ampiamente usato in ambito professionale, volto all’insegnamento dei principi di base della scrittura musicale attraverso computer. A fine laboratorio verrà presentato il lavoro svolto attraverso un video (making-off) e un breve concerto. Per informazioni e iscrizioni: 349 262 5915; sirottifabrizio@libero.it