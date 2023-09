Brucia un garage in centro storico: evacuata una palazzina

Garage in fiamme venerdì pomeriggio nel centro di Forlì. È successo in via Porta Merlonia poco dopo le 17. Nel rogo sono state danneggiate alcune moto che si trovano parcheggiati. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con tre squadre, che hanno provveduto a spegnere il rogo anche con l'utilizzo anche di liquido schiumogeno. In via precauzionale sono stati evacuati i residenti della palazzina sovrastante. Non si segnalano persone coinvolte.