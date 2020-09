Bruciano 5mila metri quadrati di vegetazione: servono 5 ore per spegnere le fiamme

Ha richiesto quasi cinque ore d'intervento l'incendio divampato nella tarda mattinata di sabato a Voltre, tra i territori di Civitella e Cusercoli. Secondo quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri Forestali, il rogo si è sviluppato presumibilmente da un campo agricolo in lavorazione in via Strada vicinale Bonalda Voltre, per poi prorogarsi tra la vegetazione limitrofa per un'estensione di circa 5mila metri quadrati.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato con cinque mezzi, tra i quali anche due defender boschivi, impiegando dodici uomini. Nessuno è rimasto ferito. Nel rogo sono rimasti danneggiati anche tre pali di legno di proprietà di Telecom Italia. Il personale del 115 ha fatto rientro alla base poco prima delle 17.