Buoni taxi fino a un massimo di 500 euro: "Uno strumento importante calibrato sui più deboli"

C’è tempo fino al 31 dicembre per richiedere i ‘buoni viaggio’ tramite il servizio taxi e di noleggio di auto con conducente (NCC) a favore di persone con mobilità ridotta o in condizioni di disagio. Ad ogni avente diritto verrà assegnato un blocchetto di “buoni viaggio” - emessi dal Comune di Forlì - del valore di 100 euro, costituito da buoni del valore di 5 euro - 2,5 eurocadauno, fino ad un massimo complessivo di 5 blocchetti per un valore totale di 500 euro a beneficiario.

"Mancano poche settimane alla scadenza di questo importante strumento di sostegno per persone più fragili o in difficoltà - dichiara l’assessora al Welfare Barbara Rossi -. Si tratta di una misura davvero utile e pratica a favore dei residenti, anche accompagnati, rientranti nelle categorie più fragili della popolazione, per muoversi in totale sicurezza, indipendenza e libertà".

"È per questa ragione che intendiamo darne la massima diffusione possibile grazie a questi voucher gli anziani e le persone che devono recarsi a fare una visita o il vaccino, le persone con difficoltà di mobilità, le donne in gravidanza, i disabili o le persone di età pari o superiore a 65 anni sono libere di muoversi in piena autonomia e sicurezza, unitamente a loro eventuali accompagnatori", conclude. L’avviso e la relativa modulistica sono disponibili sul sito del Comune.