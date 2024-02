Buttafuori 'abusivi' e un giovane con la cocaina: maxi multa per una discoteca

Migliaia di euro di sanzioni per numerose irregolarità, denunce e altre segnalazioni: è il bilancio, al momento provvisorio, del controllo svolto dalla Questura, in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro, all’interno di una discoteca alle porte di Forlì. Un controllo effettuato per verificare eventuali irregolarità nella gestione del locale e nell'organizzazione delle serate, tra cui anche il possibile spaccio di sostanze stupefacenti, nonché accertare le condizioni di sicurezza del locale.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Giunti all’interno, gli investigatori della Squadra Mobile hanno subito notato un giovane, nei pressi dell’ingresso, chiedere a un ragazzo: “Ti serve la roba?”. L’uomo è stato subito controllato dai poliziotti e portato fuori dal locale: apparso molto agitato, ha mostrato un piccolo borsello che conteneva alcuni piccoli involucri in cellophane, e avrebbe riferito che si trattava di caffeina che stava “spacciando per droga” agli avventori del locale. Il controllo è stato approfondito con la perquisizione sul posto, che ha consentito di rinvenire complessivamente 19 involucri in cellophane, tutti contenenti una sostanza in polvere di colore bianco, unita ad altra sostanza cristallina. In Questura l’esito dell’esame narcotest svolto dalla Polizia Scientifica ha rintracciato cocaina soltanto in uno degli involucri. Il giovane è stato quindi sanzionato in via amministrativa per detenzione di stupefacenti ad uso personale e segnalato alla Prefettura.

Durante le fasi successive, il personale della Squadra di Polizia Amministrativa ha verificato le licenze e il rispetto di altre norme nel locale, mentre personale dell’Ispettorato del lavoro si è focalizzato sul personale. In particolare sono stati identificati sei “buttafuori” che svolgevano compiti di filtraggio, controllo dei flussi di ingresso e verifica degli avventori, i quali avrebbero dichiarato di essere “soci” e di svolgere quelle attività a titolo di volontariato o “per dare una mano”.

I successivi accertamenti avrebbero documentato, invece, che i sei uomini stavano svolgendo abusivamente la loro attività; alcuni non erano iscritti in nessun elenco tenuto dalla Prefettura e non sarebbe stata effettuata alcuna segnalazione alla Questura del loro impiego, come previsto dalla normativa vigente. Inoltre è emerso che uno dei sei “buttafuori” si trovava a “lavoro” nonostante fosse anche irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Sia al gestore del locale che ai buttafuori sono state elevate complessivamente tredici sanzioni amministrative che prevedono, ciascuna, il pagamento di una somma di denaro tra i 1.500 e 5.000 euro.