Cala il sipario su Vernice art fair, "la più bella edizione di sempre": Giovanni Manzo vince il concorso Coinè per l’Arte con 'New York'

I corridoi della Fiera di Forlì si presentavano gremiti di pubblico già nelle prime ore di sabato pomeriggio. Si è conclusa domenica la 21esima edizione di Vernice art fair: la manifestazione sia per il numero di visitatori, sia per le vendite, sia per il numero di artisti presenti (oltre 700) sia per la varietà degli eventi collaterali è stata definita dagli espositori "la più bella edizione di sempre". Grande favore e apprezzamento è stato registrato per l’installazione “Transition” di Elham M. Aghili a cura di Oscar Dominguez che ha accolto i visitatori all’ingresso della Fiera con la sua spettacolarità e originalità.

Appena entrati poi grandi e piccini si sono letteralmente “tuffati” nell’installazione Post Tenebras Lux di Peter Hide 311065 e Isabella Rigamonti; una installazione dal carattere ludico e riflessivo. Un tappeto materico realizzato cospargendo lo spazio delimitato, da banconote accartocciate, dove il visitatore poteva passeggiare, sedersi sdraiarsi, nuotare e giocare e un cielo a tutta grandezza riprodotto sui due lati che delimitano lo spazio, ove sono accostate parti dello stesso cielo a colori con parti in bianco e nero, con un gioco di contrasti tra l’azzurro/grigio e il bianco delle nuvole, di fronte al quale il visitatore ha l’impressione di aver naturalmente alzato la testa per godere della vista del cielo che quotidianamente fa parte della nostra vita.

Alle ore 18 si è svolta la premiazione dell’attesissimo 21esimo concorso Coinè per l’Arte e degli studenti più meritevoli delle Accademie di Belle Arti, alla presenza del deputato Jacopo Morrone, di Hazel Tedaldi, presidente di Romagna Fiere, di Francesca Caldari direttrice tecnica Fiera Vernice art fair, di Valerio Roccalbegni, presidente di Fiera Forlì. Il primo premio se lo è aggiudicato il napoletano Giovanni Manzo con l’opera “New York”, il secondo premio è stato assegnato alla toscana Barbara Pratesi con l’opera “Lampedusa”, il terzo premio è andato invece all’opera “Hotel” dell’artista Dy.

Il premio della stampa è stato consegnato all’opera di Maria Daniela Pia Walser “Lo spettacolo dell’acqua – lo spettacolo nell’acqua”, mentre è stato conferito un premio speciale alla carriera all’artista cesenate Arnaldo Gallinucci con l’opera “I Martiri”. Pe quanto riguarda le Accademie di Belle Arti, il premio per la miglior ricerca contemporanea è andato per l’Accademia di Belle Arti di Bologna a Moreno Sensi con l’opera “pioggia di dolore”, per l’Accademia di Belle Arti di Firenze a Francesco Cappelli con l’opera “Manipolazioni”, per l’Accademia di Belle Arti di Ravenna a Martina Minzoni con l’opera “Mappe”; per l’Accademia di Belle Arti di Verona a Letizia Frescura con l’opera “Green Thimble Lab”. La 22esima edizione di Vernice art fair, si terrà dal 28 al 30 marzo 2025 alla Fiera di Forlì con tante novità.