Cala il sipario sulla decima edizione della scuola di Filosofia

Si è conclusa la decima edizione di Praxis - Scuola di Filosofia, che, dal 20 al 22 luglio, ha animato la città di Forlì e i cui corsi si sono svolti presso il Palazzo della Provincia di Forlì-Cesena in Piazza G. B. Morgagni. Più di un centinaio di partecipanti alle tre giornate. Nove docenti, tra cui due giovani dottorandi, appartenenti a varie tradizioni di pensiero e a diverse discipline, sono stati invitati a rispondere alla domanda fondamentale “Che cosa significa pensare?”. Per festeggiare i dieci anni di attività, Praxis è infatti ritornata al grande tema che ne ha motivato la nascita: la necessità della filosofia per la comprensione del nostro presente.



“Che cosa significa pensare?” Una domanda la cui urgenza è dettata dal fatto che nel nostro presente l’intelligenza migra sempre di più verso le macchine, ponendo l’umanità di fronte a problemi teorici ed etici che, sebbene non siano inediti (da sempre, infatti, il pensiero si è misurato con il problema rappresentato dalle sue protesi tecniche), assumono oggi una particolare rilevanza, dal momento che quelle macchine gestiscono di fatto tutta la nostra esistenza. Mente Macchina Natura è stato l’argomento di Praxis 2023. Tra i docenti ospitati: Alessandro Bruno, Giannino di Tommaso, Riccardo Manzotti, Claudio Paolucci, Rocco Ronchi, Alessandro Sarti, Giusi Strummiello, Maria Raffa, Francesco Vitali Rosati.

Il programma è stato arricchito da due appuntamenti non filosofici ma strettamente connessi con il tema: lo spettacolo IL PRESENTE di Masque teatro, presso il Teatro Félix Guattari, e la proiezione del film Fairytale: Una fiaba di Aleksandr Sokurov, presso l’Arena Eliseo, seguita da un vivo dibattito che ha coinvolto sia i docenti e gli iscritti alla Scuola, sia il pubblico dell’Arena Eliseo.