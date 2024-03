Calcio, Forlì Fc nelle scuole: alla “Pio Squadrani” e “Livio Tempesta” gli ultimi incontri con i bambini

Ultimi tre incontri con i bambini delle scuole elementari impegnati nel progetto Euronics - Forlì nelle scuole. Venerdì della scorsa settimana, lunedì ed oggi il Forlì FC ha incontrato gli alunni delle classi prime, seconde e terze delle scuole Primarie Pio Squadrani e Livio Tempesta. Tre incontri intensi, divertenti ed altamente formativi con i giocatori della prima squadra impegnati a rispondere alle domande dei giovani studenti. Il progetto organizzato dal Forlì F.C. con il sostegno di Euronics e il patrocinio del Comune di Forlì è dunque arrivato all’atto conclusivo della sua seconda fase. Un mese e mezzo di incontri con i bambini delle scuole sempre pronti al dialogo con i calciatori loro beniamini. Goal, emozioni per il calcio, l’inizio di carriera e tante curiosità dentro e fuori dal campo sono sempre state le curiosità dei bambini. Dopo lo spazio domande tempo di disegni e cartelloni fatti dalle classi per i giocatori che di cambio hanno lasciato ai bambini gadget griffati Euronics e le penne del Forlì. Alla scuola da parte di Euronics e Forlì è stata invece donata una stampante che sarà utilizzata per le attività didattiche dei bambini. Al via domenica la terza fase con i bambini della scuola Melozzo che saranno ospiti allo stadio Morgagni in occasione di Forlì-Fanfulla.