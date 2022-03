"Mai un giorno di ferie": dopo 70 anni lo storico alimentari cambia gestione e veste

Dopo 70 anni, il negozio di alimentari a Predappio Alta della famiglia Nardi cambia gestione. "Aperto nel 1952 dai genitori di Paola ed Evelina, per tanti anni è stato il posto di telefono pubblico quando in casa ancora pochi lo avevano, il punto di incontro di tante amiche dopo la messa o la domenica pomeriggio e tanto di più - ricorda il sindaco Roberto Canali -. La signora Paola, dopo averlo rilevato dai suoi genitori, non ha mai fatto un giorno di ferie, nemmeno a Natale, Pasqua o Capodanno e tantomeno le domeniche".

Poi una riflessione: "Se quando aprì, a Predappio Alta, esistevano già altri negozi, sicuramente nel corso degli anni sono andati via via chiudendo. Ed è proprio per questo che ringraziamo Paola ed Evelina per l'impegno con cui hanno continuato a servire questa piccola ma importante comunità di Predappio Alta, nonostante le grandi difficoltà".

"Fortunatamente c'è chi proseguirà il lavoro iniziato tanti anni fa e, dopo un breve periodo di chiusura per lavori, gli abitanti di questo piccolo borgo, potranno ancora godere di questo servizio - conclude Canali -. Quindi è doveroso un grande grazie a Paola, a Evelina ed attraverso loro anche ai genitori, i veri pionieri, ma anche a chi con coraggio e fiducia proseguirà in questa avventura".