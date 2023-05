La Caritas lancia la campagna di cowdfound "Forlì insieme" pro alluvionati

Al via la campagna di cowdfound "Forlì Insieme" pro alluvionati. “Forlì è stata colpita al cuore - comunica la Caritas diocesana - e ha bisogno di tutti per superare uno dei momenti più difficili della sua storia. Nel tragico contesto di questa emergenza è emersa la forza e lo spirito di una comunità, che si è attivata appena possibile con tutti i mezzi a disposizione, per soccorrere e ospitare famiglie sfollate, liberare case dall'invasione di acqua e fango, ripristinare la funzionalità dei luoghi di aiuto agli ultimi, come l'Emporio della Solidarietà ed il Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo”. I danni provocati dall'alluvione, ad oggi non stimabili, sono profondi ed ingenti. La Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro, in collaborazione con l'Azione Cattolica di Forlì, gli scout dell'Agesci zona Forlì e Cdo Romagna (Compagnia delle Opere), hanno deciso di aprire un canale diretto con tutti coloro che desiderano contribuire e sostenere l'opera concreta di volontari e operatori impegnati a Forlì nell'emergenza alluvione. “Vogliamo raccogliere – continua la nota - nel modo più agile ed efficace possibile tutta la solidarietà e l'affetto che cittadini, imprese, fondazioni e organizzazioni non profit ci hanno fatto arrivare fin da subito”.

La campagna #forlinsieme è uno strumento di crowdfunding, finalizzato a creare un fondo a supporto delle famiglie alluvionate, ma anche a restituire alla città l'Emporio della Solidarietà, punto di riferimento fondamentale per numerose famiglie povere di Forlì, un vero e proprio Hub solidale dove fare la spesa in base alle loro reali necessità. Secondo l'ultimo report pubblicato dalla Caritas diocesana, sono quasi 500 i nuclei familiari che usufruiscono di questa realtà, pari a circa 1700 persone. Purtroppo, a causa dell'alluvione, anche l'Emporio ha subito gravi danni, impedendo a queste famiglie, già in condizioni di estrema vulnerabilità, di accedere a generi alimentari di prima necessità. Le risorse raccolte attraverso questa campagna saranno destinate alla creazione di un fondo a supporto, per l'acquisto di elettrodomestici, mobili e per aiutare a sostenere gli interventi necessari per rientrare nelle proprie abitazioni. “Il tuo sostegno è fondamentale per aiutare Forlì a superare questa difficile situazione. Ogni contributo che riceviamo fa davvero la differenza. Siamo grati per il tuo prezioso contributo e per la tua generosità nel supportare la città di Forlì. Insieme possiamo fare la differenza nella vita delle persone colpite da questa emergenza”. Per aderire alla campagna si può inviare un bonifico all’IBAN IT46O0306913298100000007011 - causale “Forlìnsieme” - Beneficiario: Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì.