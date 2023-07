Al via il cantiere che cambierà il volto di Corso della Repubblica, i timori dei commercianti. La proposta: "Sosta gratis per compensare i disagi"

Un intervento complesso, suddiviso su micro-cantieri per ridurre al più possibile i disagi alla popolazione e agli esercenti. Sono iniziati lunedì mattina e si protrarranno per i prossimi 16 mesi i lavori che daranno un nuovo volto a Corso della Repubblica. Il restyling dell'asse centrale di Forlì prevede la messa in posa di 5mila metri quadrati di lastre di granito, nuovi arredi urbani e segnaletica verticale, ma anche interventi di illuminazione pubblica e altri sotto servizi. Un'opera da 2.750.000 euro, in larga parte finanziata da fondi del Pnrr.

Il cantiere avanzerà gradualmente, con micro lotti da 40-60 metri ciascuno, da Piazza Saffi fino a Piazzale della Vittoria. Il cronoprogramma dei lavori prevede i primi lavori nel tratto tra Piazza Saffi fino a via Baratti, nei pressi della chiesa del Suffragio, con la conclusione prevista nel mese agosto. Quindi si proseguirà fino a via San Pellegrino Laziosi, la cui fine dei lavori è attesa entro l'anno. In questa fase ci saranno anche i lavori sulla rete del teleriscaldamento, che interesserà il tratto via San Pellegrino Laziosi e via Cignani. Nel 2024 il cantiere avanzerà da via Laziosi e piazzale della Vittoria, con conclusione stimata dai tecnici a dicembre. Come aveva spiegato in conferenza stampa il sindaco Gian Luca Zattini, "noi abbiamo un’idea di città vocata ai prossimi cinquant’anni, non alle elezioni. Non ci interessa il consenso estemporaneo, ci interessa riconsegnare ai forlivesi la porta d’accesso al nostro centro più bella e funzionale, dopo 25 anni di abbandono".

Ma cosa ne pensano i commercianti? "E' una bell'iniziativa - esordisce il titolare del negozio di accessori moda "Francia" -. Si prevedeva che iniziassero con la primavera, ma ovviamente sono slittati per l'alluvione. Ma purtroppo il cantiere creerà problemi. Perchè? Se i lavori fossero iniziati secondo le tempistiche tre mesi avrebbero inciso su una stagione, quella tra la primavera e l'estate, meno appetibile, mentre ci saranno ripercussioni su una quella autunno-inverno, molto importante per noi commercianti. Siamo preoccupati, perchè durante i lavori sicuramente si venderà molto meno, anche se a dicembre ci sarà una sospensione delle opere. Sedici mesi sono tanti e non vogliamo pensare che in questo periodo ci siano altre problematiche dopo quello che abbiamo vissuto tra pandemia e alluvione. Ben venga la ristrutturazione, ma arriva in un momento già di per se complicato".

Dal negozio di abbigliamento "Daniele Alessandrini" c'è preoccupazione per l'andamento dei saldi, "un periodo nel quale si lavora di più". "Se i disagi saranno importanti ovviamente l'affluenza nei punti vendita sarà inferiore. Ma non possiamo ancora dare un giudizio complessivo, bisogna vedere come sarà la reazione davanti a questo ostacolo". Giudizio positivo per l'inizio dei lavori dalla "Profumeria Casadei", che chiede più informazioni per quanto concerne le modifiche alla viabilità. Tra le richieste quella di "togliere il costo del parcheggio nelle zone limitrofe alla luce dei problemi che si verranno a creare. Una sorta di compensazione per il calo dell'affluenza che ci attendiamo, perchè ovviamente sarà più difficoltoso raggiungere il centro".