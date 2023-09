Capanno agricolo in fiamme, vigili del fuoco al lavoro per spegnere l'incendio

Sono in corso dalla mattinata di sabato le operazioni dei vigili del fuoco a Santa Lucia, nel comune di Predappio, dove è scoppiato un vasto incendio all'interno di un capannone agricolo. Sul posto stanno operando 7 squadre provenienti dalla Sede Centrale di Forlì, dal distaccamento di Rocca San Casciano e da Civitella di Romagna. Il personale del 115 è impegnato per contenere le fiamme che coinvolgono la struttura contenente rotoballe per evitarne l'estensione. Non risultano persone coinvolte e, sul posto, è presente una pattuglia dei carabinieri.