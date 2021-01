Coprifuoco violato nella notte di Capodanno: tra i dieci multati anche tre pedoni

E' stato un Capodanno anomalo, completamente diverso dai precedenti e probabilmente unico nella sua storia. Strada praticamente deserte, mentre allo scoccare della mezzanotte c'è chi ha accolto il 2021 con i botti di capodanno, non rinunciando quindi ai tradizionali fuochi pirotecnici e petardi. Alla sala operativa della Polizia Locale sono giunte alcune segnalazioni per l'esplosione di petardi o per assembramenti. Non vi sono stati feriti, secondo quanto accertato dall'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato della Questura di Forlì.

L'articolo 9 del nuovo Regolamento di Polizia Urbana e Convivenza Civile, nel centro storico cittadino (area ricompresa all'interno dei Viali e delle Porte di circonvallazione) e nelle aree sensibili immediatamente adiacenti a luoghi di cura, di culto e nei parchi pubblici, è fatto divieto di utilizzare prodotti pirotecnici e bombolette, anche se di libera vendita, dalle 23 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio, allo scopo di evitare che il loro utilizzo possa dare luogo a situazioni di pericolo, o anche solamente di molestia o di disturbo, a persone ed animali, ad eccezione di prodotti pirotecnici ad esclusivo effetto luminoso.

Sono invece dieci le sanzioni elevate nella notte di Capodanno dagli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese nell'ambito dei controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme anti-covid. Sono tre le pattuglie schierate dal Corpo, che hanno vigilato anche nel forese. Una delle multe per la violazione del coprifuoco è stata staccata a Castrocaro, mentre le restanti nel territorio forlivese. Tra i sanzioni ci sono anche tre pedoni.