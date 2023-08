Cappelletti al ragù e solidarietà: il circolo Arci di Villa Rotta dona 1600 euro all'Hospice

Continuano i gesti di solidarietà del Circolo Arci di Villa Rotta per l'associazione "Amici dell'Hospice". In occasione delle tradizionali Serate del Caplet, organizzate alla Festa Artusiana in Piazza Garibaldi a Forlimpopoli il 26 e il 27 giugno, i volontari, insieme agli organizzatori della Festa dell’Unità di Borgo Sisa, hanno raccolto ben 1.600 euro dalla degustazione dei cappelletti al ragù. I fondi serviranno per sostenere le attività sanitarie in cure palliative rivolte ai malati con patologie inguaribili e alle loro famiglie sia in Hospice che in assistenza domiciliare.

Nei giorni scorsi è avvenuta la consegna ufficiale Marco Maltoni del contributo da parte di Andrea Benvenuti presidente del Circolo Arci di Villa Rotta e di alcuni volontari del Circolo stesso. La solidarietà dei volontari di Villa Rotta ha oramai una storia consolidata nel tempo, con ben 13 edizioni dell’evento benefico “Villa Rotta in festa” e nove "Serate de Caplet", grazie alle quali sono stati donati complessivamente all’associazione Amici dell’Hospice circa 39.800 euro.