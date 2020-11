Casa di riposo Zangheri, i sindacati convocano un'assemblea: "Difficoltà di confronto con la direzione"

Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno convocato per mercoledì alle 16 un'assemblea sindacale dei dipendenti della casa di riposo "Zangheri" "conseguentemente al perdurare delle difficoltà di confronto e relazione sindacale con la direzione". L'assemblea, stante le misure di contenimento del Covid-19 , che interessano in maniera particolare le strutture residenziali per anziani, si terrà sul marciapiede antistante l'ingresso della struttura, in Via Andrelini 5. "La direzione ad oggi continua ad ignorare tutte le richieste d'incontro formulate dalle organizzazioni sindacali, pur essendoci le condizioni, informatiche e organizzative, avendo in presenza tutte le figure deputate al confronto", evidenziano i sindacati in una nota congiunta.

"Non si comprende se tale comportamento elusivo dipenda da un'inesperienza del nuovo Consiglio d'amministrazione o da un atteggiamento voluto, volto a sminuire le problematiche esistenti in struttura - viene aggiunto -. Tutto ciò in ogni caso desta grande preoccupazione. Il Consiglio d'Amministrazione continua a rinviare l'incontro all'insediamento del nuovo direttore che avverrà solo a dicembre, ma in questi due ultimi mesi di ”vacanza” della figura titolare, la struttura ha cumulato diverse problematiche organizzative e contrattuali: difficoltà organizzative/assistenziali nei reparti del Pensionato (Rivalta, Minardi, Polignieri, Magnani e Vassura), pianificazione turni e piani di lavoro/assistenziali del personale, carenza di personale assistenziale (operatori socio sanitari)

mancanza di personale qualificato utilizzato dalla Cooperativa e mancato riconoscimento istituti contrattuali dettati anche dalla gestione emergenza Covid-19".

Le tre sigle sindacali, viene aggiunto, "vorrebbero evitare di rivivere la situazione caotica e drammatica vissuta dal personale e dagli ospiti nella prima ondata Covid, già a suo tempo evidenziata e fatta emergere tramite apposite segnalazioni e richieste d'intervento. Come già espresso al presidente del consiglio d'amministrazione, Luca Zambianchì, è ormai diventata una situazione d'urgenza non più rinviabile, occorre incontrarci e provare a risolvere le problematiche in essere. Le organizzazioni sindacali ci sono".