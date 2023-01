Romiti, un contenzioso blocca la rotonda di via Firenze. "Opera indispensabile per la sicurezza di tutti"

"Preoccupazione per i ritardi nella realizzazione della nuova rotatoria tra le Firenze, via Valeria e via dei Molini all’altezza della chiesa di Santa Maria del Voto". Stefano Valmori, coordinatore del Quartiere Romiti, si fa portavoce dei timori esternati dai residenti della zona per un'opera ancora non avviata, a quanto pare "per un contrasto giuridico che ha portato ad un contenzioso amministrativo, già giudicato in primo grado con sentenza dal Tribunale Amministrativo Regionale ed appellata al Consiglio di Stato dalla parte privata". Il progetto era stato votato nel maggio del 2021 dal Consiglio comunale, ma il cantiere, atteso nel primo settembre del 2022, non è mai partito.

"Dalla fine dell’estate scorsa tutto è fermo in attesa della decisione dei giudici - prosegue Valmori -. Un’opera voluta fortemente dai residenti e dal comitato di quartiere e i batteremo fino alla fine perché venga realizzata e nel minor tempo possibile. La rotonda è fondamentale per il traffico in una zona dove confluiscono scuole, chiesa, trasporto pesante e dove in passato ci sono stati numerosi incidenti, anche mortali. Il Comitato di Quartiere continuerà nella sua battaglia per rappresentare ed esigere che l’interesse pubblico, l’interesse generale della comunità prevalga, in sintonia con il principio legalità previsto dal nostro ordinamento giuridico".

"Questo Comitato di Quartiere continuerà e curerà una costante interlocuzione con l’amministrazione comunale, sollecitando l’opera e chiedendo solo che venga realizzata nel più breve tempo possibile perché attesa da tanti anni e, ribadiamo, necessaria ed indispensabile per la sicurezza di tutti i residenti e anche di tutti gli utenti che quotidianamente percorrono quel tratto di strada - conclude Valmori -. Come sottolineato, la strada in oggetto è stata purtroppo già teatro di vari incidenti anche drammatici e la premura e l’impegno del Comitato è principalmente per evitare che altre tragedie possano verificarsi e che il nostro accorato grido di allarme non rimanga inascoltato".