Cava-Villanova, dopo due anni torna la festa di quartiere: offerte oltre 300 porzioni di polenta

Domenica di festa al quartiere Cava – Villanova, con oltre 300 porzioni di polenta gratuite offerte alla cittadinanza in una splendida giornata di sole autunnale grazie al prezioso contributo dei volontari del comitato e del centro sociale ‘’il Delfino’’. A fare da cornice allìevento hobbisti, creativi e rievocazioni delle antiche tradizioni romagnole, dalla sfogliatura delle pannocchie a piccoli lavori manuali realizzati con tronchetti di legno.

Non sono mancate attività per i più piccoli con l’intrattenimento delle ginnaste della Polisportiva Cava Ginnastica presso l’anfiteatro del parco Leopoldo Bertozzi. All’interno dei locali della Ex Circoscrizione 2 di via Sillaro, si è invece svolto un torneo di burraco che ha richiamato numerosi partecipanti anche al di fuori dei quartieri. Da Maurizio Naldi, rappresentante del Comitato Territoriale del Quartiere 2, "un ringraziamento alle associazioni del territorio che hanno offerto la loro partnership nella realizzazione dell’evento: la Polisportiva Cava Ginnastica e l’associazione Don Mario Ricca, ed ai volontari del Quartiere Cava – Villanova e del Centro Sociale ‘’Il Delfino’’ che hanno collaborato per la realizzazione di una polenta perfetta".

"Ad accompagnare il gusto della tradizione romagnola anche la solidarietà dei quartieri e dei cittadini che hanno attivamente partecipato in una raccolta fondi a sostegno di due bimbi arrivati da poco in Italia ed ancora sprovvisti di materiale scolastico e beni primari - aggiunge -. Con la generosità dei partecipanti saremo in grado di acquistare i libri di testo ed il materiale didattico necessario per la scuola. E’ stata infine data la possibilità di servire anche polenta da asporto consegnata ai cittadini più anziani impossibilitati a recarsi alla festa. Dopo un periodo di fermo di oltre due anni la comunità si è ritrovata nuovamente. Questo è e sarà uno stimolo per proseguire attivamente nella realizzazione di nuove iniziative ed altri eventi dei quali alcuni già in fase di preparazione come ad esempio la castagnata autunnale che verrà realizzata a novembre".

Vari momenti della festa