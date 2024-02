"Cessate il fuoco": a Bertinoro in tanti in piazza per chiedere a gran voce la pace

Famiglie, associazioni, lavoratori, pensionati e istituzioni in piazza a Bertinoro per chiedere il cessate il fuoco, ribadendo la necessità di fermare tutte le guerre.

Non ci sarà giustizia sociale e climatica, lavoro dignitoso e piena democrazia in un mondo sempre più in guerra, nel quale la giustizia, il diritto internazionale e umanitario vengono calpestati nell’impunità dei colpevoli.

Nella Giornata nazionale di mobilitazione per chiedere la fine delle ostilità in Palestina ed in Ucraina Rete per la pace e il disarmo, Centro Pace Forlì, Centro Pace Cesena, Cgil Forlì Cesena, Anpi Forlì-Cesena, Emergency gruppo Forlì-Cesena, Arci Forlì, Arci Romagna, Libera Forlì-Cesena e Legambiente Forlì-Cesena con il Patrocinio del Comune di Bertinoro hanno portato nella piazza del Comune i temi della pace, nonviolenza, democrazia e disarmo, creando un momento di riflessione sull’attuale situazione internazionale.

"La guerra è tornata ad essere uno strumento di regolazione dei conflitti e non possiamo accettarlo. Dobbiamo chiedere lo Stop di questa folle corsa al riarmo. La guerra non è mai una soluzione e l’orrore non deve diventare un’abitudine. Mobilitarsi oggi per la pace, per il disarmo, per la nonviolenza, significa affrontare le sfide globali che abbiamo di fronte pena la distruzione dei diritti, della convivenza, delle democrazie e del pianeta".

La piazza ha espresso solidarietà agli studenti pisani dopo le cariche della polizia, ed è stato letto un estratto dal comunicato di Cgil Pisa, Arci, Anpi Pisa, Casa della Donna e Un ponte per di Pisa diffuso dopo i fatti di ieri: "Ancora una volta si è tentato di negare il diritto al dissenso attraverso la violenza e con metodi non compatibili con una democrazia".