Viale Bolognesi chiuso per alcune ore per una fuga di gas: disagi al traffico

Si è resa necessaria la chiusura di viale Bolognesi per motivi precauzionali. E' la decisione che è stata presa intorno alle 11 di lunedì dai vigili del fuoco per una fuga di gas che è stata riscontrata nello stesso viale, all'altezza del civico 165. A quanto pare si è danneggiata una condotta della distribuzione del metano ancora in pressione, causando appunto la diffusione del gas nella zona. Sul posto è intervenuta anche una squadra di Hera per il ripristino della condotta e delle condizioni di sicurezza.

Viale Bolognesi è stato quindi chiuso per diverse ore nel tratto tra il liceo scientifico e via Medaglie d'Oro – via Corelli, con disagi al traffico anche visto l'orario di uscita delle scuole. Intorno alle 14,30 la parte maggiore dell'intervento è andato concluso. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco del comando di Forlì. Non si registrano intossicati.