Cielo a tinte gialle in Romagna, ecco cosa sta accadendo in queste ore: la spiegazione del fenomeno

Venerdì Santo meteorologicamente parlando grigio. Un cielo in apparenza nuvoloso, in realtà si tratta di sabbia in sospensione. La polvere desertica proveniente dal nord Africa, infatti, sta determinando un cielo dalle tinte giallastre, che oscurano il Sole come una sorta di filtro polveroso. Un fenomeno che proseguirà anche nei prossimi giorni: infatti almeno fino a martedì prossimo venti di scirocco in quota trasporteranno la sabbia proveniente dal Sahara. E le festività pasquali trascorreranno all'insegna della variabilità atmosferica.

Sabato è previsto nuvolosità irregolare, con possibili piovaschi nel pomeriggio. Le temperature saranno miti, con punte anche di 23°C. I venti soffieranno deboli orientali in pianura, moderati con rinforzi da sud-ovest lungo le aree appenniniche. La domenica Pasqua vedrà cielo molto nuvoloso, con deboli precipitazioni sparse al mattino. Le temperature sono in attese in lievissima flessione, con le massime comunque superiori ai 20°C.Variabilità è attesa anche a Pasquetta, con deboli piogge al mattino. "Successivamente - informa l'Arpae - avremo variabilità accentuata con aumento della nuvolosità in particolare mercoledì senza piogge. Le temperature sono attese in diminuzione".

Immagine webcam da Meteo Forl-Cesena