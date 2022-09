Civitella, seconda edizione della borsa di studio in memoria di Addis Sante Meleti

L’amministrazione comunale di Civitella di Romagna, per ricordare la figura di Addis Meleti, scomparso nel 2019, ha istituito anche quest’anno 5 premi di laurea del valore rispettivamente di 500, 350, 300, 250 e 150 euro. Il Prof. Addis Sante Meleti, nato a Civitella nel 1935, dopo aver conseguito l’abilitazione magistrale, espletò il suo primo incarico di maestro a Bonate di Sotto, nel bergamasco. Ottenuto il trasferimento in provincia di Forlì, Meleti scalò tutti i gradini della gerarchia scolastica fino a ricoprire il ruolo di preside del Liceo Classico ‘G. B. Morgagni’ di Forlì.

Meleti, che era rimasto molto legato alla ‘sua’ Civitella, anche per la presenza della famiglia del fratello Franco, impiegò molto del suo tempo libero per studiare e ricercare notizie che riguardavano la storia del suo paese natale. Studi che culminarono con la pubblicazione di un volume di 520 pagine dal titolo ‘cronistoria di Civitella di Romagna e dintorni’, di fondamentale importanza per conoscere la storia del comune bidentino e dei luoghi circostanti.

"Abbiamo voluto bandire questi premi per ricordare un grande cittadino civitellese - commenta l’assessore alla cultura e turismo – Francesco Samorani – maestro, professore e poi dirigente scolastico ma soprattutto uomo di cultura, un esempio per le future generazioni. Confido che i ragazzi e le ragazze che frequentano gli istituti di istruzione superiori raccolgano il testimone e si appassionino alla storia dei nostri luoghi’.

I premi sono riservati ai laureati nell’anno accademico 2020/2021 e residenti nel comune di Civitella di Romagna alla data di pubblicazione del bando. E’ possibile presentare domanda fino alle ore 11,30 di Lunedì 03/10/2022 scaricando l’apposita modulistica dal sito internet del comune di Civitella di Romagna