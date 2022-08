Forlì-Cesena male nella classifica di sportività: solo 55°. Maglia nera nello sport per bambini, donne e disabili

La provincia di Forlì-Cesena si posiziona nella fascia bassa della classica italiana di sportività, esattamente al 55° posto, perdendo tre posizioni rispetto al 2021. L’annuale classifica stilata da PtsClas per il Sole 24 ore che dà conto dell’indice di sportività delle province italiane, in base a 32 indicatori di base che misurano la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale. suddivisi in quattro categorie (struttura sportiva, sport individuali, sport di squadra e sport e società).

Male anche rispetto all'Emilia-Romagna: guardando ai capoluoghi di provincia dell’Emilia-Romagna, la graduatoria 2022 vede Bologna al 14° posto, seguita da Reggio Emilia 26°, Rimini 28°, seguita da Modena al 29°, Parma 35°, Ravenna 36°, Piacenza 40°, Ferrara 52°, Forlì-Cesena 55°. In particolare emerge che la provincia eccelle per gli enti di promozione sportiva (seconda in Italia), ma in generale è scadente dal punto di vista del sistema sportivo complessivo (Solo 81° per sport paralimpico, 66° per 'sport e bambini'; 61° per formazione allo sport e 48° per sport femminile).

Da un punto di vista dei risultati dei singoli sport, il top è per il rugby (16°) e calcio dilettanti (24°). Si salva il basket (35° in Italia) e il volley (42°) male invece il calcio professionistico (55°). Peggio gli sport individuali, dove Forlì-Cesena è nella seconda metà della classifica su tutte le variabili, tra cui il 58° posto nel ciclismo, il 61° nel tennis e il 66° nell'atletica. Tira su la classifica degli sport individuiali solo i 'motori' dove i risultati sportivi della provincia la piazzano al 4° posto in Italia.