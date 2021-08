Clima torrido e ancora fuoco in campagna, le fiamme si propagano in un campo agricolo

Continuano senza sosta i roghi nel territorio forlivese. Anche lunedì mattina, dopo il grosso incendio di domenica nel territorio di Meldola, le squadre dei vigili del fuoco sono dovute uscire dal comando di viale Roma a Forlì per sedare il rogo scoppiato in via Bagalona, nel territorio del comune di Bertinoro. Alle ore 11.45 sono arrivate ai pompieri numerose segnalazioni, essendo un incendio molto visibile sul territorio e da strade frequentate. Tre squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenute quindi in via Bagalona per l'incendio che ha coinvolto un campo agricolo. Le squadre provvedevano a spegnere l'incendio ed evitarne la propagazione anche ad un pagliaio vicino. Sono andati in fumo circa 500 metri quadri coinvolti dalle fiamme, nessun danno a strutture e nessuna persona ferita.