Coldiretti, le aziende portano a Roma i prodotti salvati dall'alluvione: dal pane alla frutta

A San Pietro per il “World Meeting of Human Fraternity”, ispirato all’Enciclica ‘Fratelli tutti’ di Papa Francesco, grazie alla fondazione “Fratelli tutti” le aziende devastate dall’alluvione hanno deciso di portare i prodotti che con grande fatica hanno strappato e salvato dalla calamità che ha devastato l’intera provincia di Forlì-Cesena.

“Da sabato 10 a domenica 11 giugno dalle ore 9.30 a Roma, lungo tutta via Conciliazione fino a Piazza Pio XII la popolazione romana potrà trovare anche le aziende del nostro territorio – racconta Massimiliano Bernabini Presidente di Coldiretti Forlì-Cesena - con esposti sui loro banchi i prodotti che sono riuscite a salvare col lavoro di ricostruzione che è cominciato già dal giorno dopo l’evento calamitoso. Si tratta di aziende che hanno realtà e produzioni diverse, collocate agli estremi della nostra provincia ma che in modo diretto ed indiretto hanno visto cambiare la loro attività da un giorno all’altro e stanno lavorando duramente per andare avanti. Pane, pasta, farine, formaggi stagionati e freschi, salumi e frutta, queste le tipicità romagnole “alluvionate” che saranno sui banchi in questa due giorni di fratellanza”.

Si potranno anche acquistare le specialità da tutte le regioni italiane direttamente dai contadini ma sarà anche possibile gustare i migliori piatti gourmet della tradizione nazionale a prezzi popolari, con l’offerta di primi, secondi, contorni o street food a pochi euro.

Per l’occasione saranno presentati i dati aggiornati sulla situazione nelle campagne della Romagna e le iniziative per aiutare la ripresa dei territori alluvionati. Ma ci sarà anche uno specifico focus sul ruolo delle Fattorie sociali nell’Italia della solidarietà. All’iniziativa partecipano il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il segretario generale Enzo Gesmundo, il direttore di Fondazione Campagna Amica Carmelo Troccoli, l’amministratore delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia e una nutrita delegazione di agricoltori di Forlì-Cesena e Rimini.

“Salviamo le nostre campagne” con un versamento sull’IBAN IT 55 U 02008 02480 000106765286, intestato a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA con causale “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA 2023”